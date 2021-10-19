Появились подробности о подвергшемся обыскам доме Дерипаски в США

Дом в Вашингтоне, куда пришли с обысками сотрудники ФБР, принадлежит американской корпорации, которую ранее связывали с именем российского миллиардера Олега Дерипаски. Такие подробности раскрыло РИА Новости со ссылкой на кадастровые документы округа Колумбия.

Так, согласно документам, здание принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее западные СМИ сообщали о связях данной компании с Дерипаской, отмечает агентство.

Уточняется, что двухэтажный дом был построен в 1986 году. Его жилая площадь составляет 1080 квадратных метров. всего в особняке имеется 26 комнат, 12 ванных и пять каминов. Известно, что Hestia International LLC приобрела здание в 2006 году за 15 миллионов долларов.

В настоящее время кадастровая стоимость особняка вместе с участком достигает почти 16 миллионов долларов.

Об обысках в доме российского бизнесмена в США стало известно ранее 19 октября. Позже появилась информация, что оперативные мероприятия могут быть связаны с делом о предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа.