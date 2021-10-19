Раскрыты подробности обысков в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в США эвакуировали черный джип, припаркованный у особняка родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

Ford Edge выехал со двора своим ходом, а затем его погрузили на эвакуатор. Силовики также обыскали транспортное средство. Согласно открытым базам, машина была выпущена в 2013 году в Канаде. Данные о владельцах неизвестны, поскольку законодательство Вашингтона не разрешает публикацию информации о собственниках.

Во вторник, 19 октября, в доме родственников российского бизнесмена начались обыски. У зданий дежурят сотрудники ФБР, они не пускают никого на территорию. Журналист NBC раскрыл подробности и предположил, что причины обысков могут быть связаны с делом о предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа. Из-за вопросов правоохранителей к бизнесмену рухнули акции «Русала».

