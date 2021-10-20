Дерипаска объяснил обыск в домах своей семьи в США «запредельной тупостью»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал прошедшие 19 октября обыски в домах в США, принадлежащих его родственникам. В своем Telegram-канале он объяснил происходящее «запредельной тупостью части американского истеблишмента».
По его словам, эти люди по-прежнему пытаются «раскручивать байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году», где победить Дональду Трампу помогли «эти тупицы из Вашингтона». А делается это для того, чтобы «еще лет десять кормить свой электорат (воспитанный на голливудских фильмах об ужасных русских) всякой брехней», добавил Дерипаска.
«Хочется спросить: *** (много) ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, *** (украденных) в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска», — возмутился миллиардер.
Дерипаска напомнил, что госдолг США почти достиг 30 триллионов долларов, после предположил, что Китай силой или добровольно присоединит Тайвань, сделав таким образом Тихий океан «китайским внутренним водоемом». А так как «ядерные технологии в мирной энергетике в США давно утрачены», то они продолжат «жечь уголь и газ, засирая окружающую среду».
При этом миллиардер написал, что «русские ходят единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», где процветающее население и неповрежденная природа, а по вине «мракобесов из американского ВПК» продолжается «шоу абсурда».
На фоне обысков в домах, связываемых с Дерипаской, журналистам стало известно о многолетнем расследовании, которое ФБР ведет в отношении миллиардера. Представитель миллиардера опроверг эту информацию, указав, что причиной являются введенные в его отношении санкции.