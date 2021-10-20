В Кремле отреагировали на обыски в доме родственников Дерипаски

Песков: в Кремле слышали об обысках в доме семьи Дерипаски, но не комментируют ситуацию

В Кремле слышали об обыске в доме родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски, однако не комментируют ситуацию. Таким образом на соответствующий вопрос журналистов отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, Песков заявил, что, по данным Кремля, обыски прошли в домах, не принадлежащих предпринимателю. Он также подчеркнул, что не знает, с чем связаны действия спецслужб.

«В любом случае, если эти действия правоохранителей касаются наших российских граждан, то, конечно же, мы будем готовы всячески защищать их интересы, чтобы соблюдались все их права», — добавил представитель президента.

Об обысках в доме родственников бизнесмена в Нью-Йорке стало известно ночью на 20 октября по московскому времени. Отмечалось, что он занял 10 часов. Силовики занесли в дом коробки для сбора улик, а также эвакуировали черный автомобиль Ford Edge с местными номерами.

Представитель бизнесмена Лариса Беляева подтвердила, что 19 октября проверки прошли в домах родственников Дерипаски. Она добавила, что силовики пришли по адресам членов семьи предпринимателя в Вашингтоне и Нью-Йорке на основании выданных американским судом ордеров, связанных с санкциями США.

По другой версии, обыски связаны с участием предпринимателя в предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа. Согласно же данным Washington Post, ФБР проводило обыски в связи с уголовным делом.