Российским банкам запретят отчитываться перед США

Российские власти захотели запретить банкам отчитываться перед США и компетентными органами этой страны, пишут «Ведомости». Соответствующий законопроект подготовило правительство, а Госдума поддержала в первом чтении на заседании 21 октября.

Документ затрагивает отношения российских банков с властями любых иностранных государств, но предполагается, что в первую очередь он будет направлен именно против США. Он предусматривает внесение поправок в федеральный закон о «мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств».

Законопроект непосредственно отвечает на недавнюю инициативу США, согласно которой любые иностранные банки, совершающие и обрабатывающие операции в долларах, обязаны отвечать на все вопросы американских властей о своих клиентах. В случае отказа для них предусмотрены санкции вплоть до закрытия корреспондентских счетов в американских банках, через которые проводятся операции в долларах. По мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, такой подход может нанести ущерб интересам российских банков и их клиентов.

В российском законопроекте предлагается обязать банки отчитываться в Росфинмониторинг и Центробанк о самом факте поступления вопросов от американской стороны. Отвечать на них отечественные кредитные организации будут не вправе. При этом авторы документа оставили пространство для исключений, которые могут касаться международного сотрудничества в рамках борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Будут ли такие исключения распространяться на действия в рамках американского закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), который обязывает банки по всему миру отчитываться перед США о движении средств американских налогоплательщиков в других странах, неизвестно. В 2014 году Россия присоединилась к закону и до сих пор выполняла его требования: отечественные банки делились с американскими властями данными о подозрительных операциях граждан США. За нарушение FATCA также предусмотрены санкции, в том числе штрафы и закрытие корсчетов в американских банках.

