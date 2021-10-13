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Тиньков заплатил почти полмиллиарда долларов из-за налогов

Олег Тиньков заплатил 448,96 миллиона долларов в рамках урегулирования налоговых претензий
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков заплатил почти полмиллиарда долларов в рамках урегулирования налоговых претензий в суде США, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы из судебной базы.

«Получены средства в размере 448,96 миллиона долларов от Олега Тинькова», — говорится в документах. Ранее в октябре суд распорядился принять соответствующую сумму в рамках соглашения о признании вины в налоговом преступлении.

В обмен на сделку со следствием прокуратура пообещала не требовать для российского бизнесмена тюремного срока. Тинькова ждет наказание продолжительностью в тот период, на который были ограничены его права после задержания в Лондоне. Также Минюст США собирается запросить для бизнесмена еще один штраф в размере 250 тысяч долларов. Приговор будет вынесен 29 октября.

В феврале 2020 года Олега Тинькова обвинили в том, что в 2013 году он предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию. По данным правоохранительных органов, предприниматель уклонился от уплаты налогов при отказе от американского гражданства. Бизнесмена задержали в Лондоне и отпустили под залог. В сентябре 2021 года Тиньков урегулировал налоговые споры с Минюстом США.

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