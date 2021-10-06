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Суд в США распорядился принять от Тинькова 448 миллионов долларов

Суд в США: от основателя TCS Group Тинькова примут 448,96 миллиона долларов
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Олег Тиньков
Олег Тиньков
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Суд в США распорядился принять от основателя TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олега Тинькова 448,96 миллиона долларов по соглашению о признании вины в налоговом преступлении. Об этом в среду, 6 октября, сообщает ТАСС.

Такую сумму Тиньков выплатит в рамках сделки со следствием.

От бизнесмена примут денежный перевод, чек или денежный ордер на указанную сумму.

1 октября Тиньков признал вину по одному из предъявленных ему обвинений и урегулировал спор на 506 миллионов долларов. Позже стало известно, что Минюст США запросит для бизнесмена еще один штраф в размере 250 тысяч долларов.

О претензиях Налоговой службы США к Олегу Тинькову впервые сообщили в феврале прошлого года. Россиянина обвиняли в уклонении от уплаты налогов при отказе от американского гражданства в 2013 году. Позже его задержали в Лондоне и отпустили под залог. В сентябре 2021-го Тиньков урегулировал налоговые споры с Минюстом США.

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