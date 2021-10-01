В США избрали наказание для Тинькова

Основатель группы TCS (владеет Тинькофф Банком, «Тинькофф Страхованием и другими активами холдинга) Олег Тиньков в рамках сделки с Минюстом США проведет год под надзором и выплатит дополнительный штраф, сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что ведомство запросит для бизнесмена еще один штраф в размере 250 тысяч долларов. В течение пяти дней до вынесения приговора ему также нужно закрыть компенсацию в размере около 506 миллионов долларов за ущерб, нанесенный США. Кроме того, для Тинькова избрали и другое наказание — год под надзором. Время, которое он провел под арестом в Лондоне, зачтут как отбытый тюремный срок.

При этом в заявлении Минюста не указано, как будет осуществляться надзор над Тиньковым. Сейчас он находится в Лондоне, где проходит лечение от онкологии.

Ранее стало известно, что Тиньков урегулировал спор с США на 506 миллионов долларов. Россиянин принимал участие в заседании по видеосвязи из Лондона. «Виновен», — сказал бизнесмен, отвечая на вопрос судьи. Вынесение приговора намечено на 29 октября.

О претензиях Налоговой службы США к Олегу Тинькову впервые сообщили в феврале прошлого года. Россиянина обвиняли в уклонении от уплаты налогов при отказе от американского гражданства в 2013 году. Позже его задержали в Лондоне и отпустили под залог. В сентябре 2021-го Тиньков урегулировал налоговые споры с Минюстом США. Соответствующие материалы об этом были направлены в суд Калифорнии, который ведет разбирательства на этот счет.