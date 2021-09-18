Основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков урегулировал налоговые споры с Минюстом США на сумму в 1 миллиард долларов. Материалы об этом были направлены в суд Калифорнии, который ведет разбирательства на этот счет, пишет РБК.

По данным издания, стороны достигли соглашения о разрешении претензий, однако дополнительные условия сделки будут обсуждаться на заседании позднее. Стандартная практика в таких процедурах предполагает выплату доначисленных налогов. Отмечается, что представители Тинькова отказались прокомментировать сведения по этому делу.

О претензиях Налоговой службы США к Олегу Тинькову стало известно в феврале 2020 года. Предпринимателя обвиняли в уклонении от уплаты налогов при отказе от американского гражданства в 2013 году. Вскоре он был задержан в Лондоне, однако позже отпущен под залог.

Ранее в феврале сообщалось, что капитализация группы «Тинькофф» превысила 10 миллиардов долларов, а стоимость акций достигла 50,95 доллара. Незадолго до этого Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером компании. Он и трасты его семьи конвертировали свои акции TCS Group из класса B в класс А и уменьшили свою голосующую долю с 84 до 35 процентов. Сейчас у акционеров TCS Group нет акций класса B.