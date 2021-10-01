Тиньков признал вину в суде США

Основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков признал вину по одному из предъявленных ему обвинений в суде США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания, которая велась онлайн.

Бизнесмен принимал участие в суде по видеосвязи из Лондона. «Виновен», — сказал он, отвечая на вопрос судьи. Агентство уточняет, что речь идет об одном из предъявляемых ему обвинений в рамках соглашения с Минюстом. Судья наметил вынесение приговора на 29 октября. В рамках сделки Тиньков до вынесения приговора должен выплатить компенсацию в размере около 506 миллионов долларов, на это ему отведено пять дней, уточняет РИА Новости.

На заседании в четверг, 30 сентября, Тиньков отказался признавать вину в налоговых нарушениях.

О претензиях Налоговой службы США к Олегу Тинькову стало известно в феврале 2020 года. Предпринимателя обвиняли в уклонении от уплаты налогов при отказе от американского гражданства в 2013 году. Вскоре он был задержан в Лондоне, однако позже отпущен под залог. В сентябре 2021-го предприниматель урегулировал налоговые споры с Минюстом США. Материалы об этом были направлены в суд Калифорнии, который ведет разбирательства на этот счет.