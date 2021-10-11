«Тинькофф Банк» вошел в число системно значимых банков

«Тинькофф Банк» вошел в число системно значимых кредитных организаций в 2021 году, сообщается на официальном сайте Банка России.

ЦБ объяснил включение «Тинькофф Банка» в список рядом факторов. Среди прочего, регулятор отметил обширную клиентскую базу «Тинькофф Банка», а также то, что его показатели роста существенно превышают среднерыночные значения. Таким образом, теперь в перечень системно значимых входят 13 банков, доля которых составляет 77 процентов активов всего российского банковского сектора.

В начале октября основатель TCS Group (материнская компания «Тинькофф Банка») Олег Тиньков урегулировал спор с налоговой службой США. Бизнесмен признал свою вину в налоговых нарушениях и согласился выплатить компенсацию в размере 506 миллионов долларов.

В конце августа «Тинькофф Банк» сообщил о рекордной прибыли и запуске собственной ипотеки. Выручка банка выросла на 37 процентов, до 65 миллиардов рублей, прибыль увеличилась на 19 процентов, до 62,3 миллиарда рублей, а прибыль до налогообложения — на 55 процентов, до 38,4 миллиарда.