Названы лучшие российские банки для миллионеров

Журнал Forbes составил рейтинг лучших банков для миллионеров на рынке private banking в 2021 году.

Первое место в списке занял ВТБ (90,86 балла), второе — Сбер (79,92 балла), третье — Альфа-банк (77,43 балла). По данным издания, число банковских клиентов выросло на шесть процентов с момента публикации прошлого рейтинга, однако увеличение произошло за счет базы Тинькофф-банка и Совкомбанка, не предоставивших информацию в прошлом году. Наибольший прирост — 10-15 процентов — показали лидеры списка. Последнее место в рейтинге досталось Абсолют Банку (25,98 балла).

Рейтинг был сформирован на основе различных показателей. Максимальный балл — 100. Рейтинговый балл на 60 процентов состоит из учета активов, международных рейтингов, числа клиентов и офисов и ставок по депозитам. Еще 20 процентов учитывают число голосов, поданных участниками рынка за того или иного номинанта, оставшиеся 20 процентов — оценку аналитиков Frank RG.

Авторы исследования сравнили крупнейшие российские частные банки, управляющие средствами миллионеров, с автомобильными заправками, поскольку и те, и другие вынуждены сильно снижать стоимость своих услуг из-за огромной конкуренции. Банки предоставляют одинаковые услуги и сервисы, и клиент не понимает, почему он должен держать свой капитал в той или иной организации, отметил генеральный директор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов. «Ну разве что ему нравится красный цвет или не нравится Герман Греф», — добавил он.

С начала 2021 года ВТБ увеличил долю инвестиций в портфелях клиентов до 49 процентов, а объем инвестиций — на 65 процентов. Private Banking ВТБ совместно с экономическим факультетом МГУ основал программу обучения наследников управлению семейным капиталом. Летом банк запустил с Mastercard клубную программу Sphere с деловыми, образовательными и культурными мероприятиями для клиентов private banking. Для вхождения в Private Banking ВТБ необходимо иметь не менее 30 (для регионов) или 50 (для Московского региона) миллионов рублей на счету.

В первом полугодии крупные российские банки столкнулись с резким оттоком средств клиентов. Больше всех потеряли банки «Восточный», Минбанк и Росбанк — средства их розничных клиентов сократились на 20,6 миллиарда рублей (на 15,3 процента), на 18,7 миллиарда (на 12,4 процента) и на 16,6 миллиарда (на 5,6 процента) соответственно. Эксперты считают, что кредитные организации опоздали с повышением ставок по вкладам, вынудив клиентов тратить деньги на фоне роста инфляции.

