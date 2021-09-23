Названы основные причины лишения банков лицензии

Управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев в интервью РИА Новости назвал основные причины ухода банков с российского рынка. По его словам, ими являются регуляторные основания, в первую очередь потеря капитала, добровольная сдача лицензий и присоединение к другим кредитным организациям.

«За последние завершившиеся четыре квартала рынок покинула 51 кредитная организация, в том числе 31 — по регуляторным основаниям, 12 — в результате добровольной сдачи лицензии, восемь — в результате реорганизации в форме присоединения к другим банкам», — заявил экономист.

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Он отметил, что среди регуляторных оснований чаще всего банки лишаются лицензии из-за снижения капитала ниже требуемого уровня. Однако, как сказал эксперт, в 2021 году значительно выросло количество отозванных лицензий из-за высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций электронной коммерции, включая нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы.

Также, помимо принудительного отзыва лицензий, количество банков сокращается на фоне неблагоприятных экономических условий, ужесточения конкуренции за качественных заемщиков и повышения требований к уровню цифровизации банковских услуг. В последние годы банки активно участвуют в сделках слияния и поглощения, а также стали чаще консолидировать дочерние банки с целью снижения издержек группы.

Эксперт добавил, что небольшим и средним банкам становится сложнее поддерживать приемлемые рентабельность и динамику бизнеса при слабых возможностях наращивать базу клиентов, что подводит их собственников к решению выйти из банковского бизнеса.

Ранее специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» предсказали, что в ближайший год в России ликвидируют около 30 банков, то есть 8,7 процента нынешних участников банковской системы. Список банков, которые находятся на пороге отзыва лицензии, в Индексе не раскрыли. Однако управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов предположил, что причина ликвидации организаций не изменится. По его словам, на рынке, особенно в Москве, по-прежнему много организаций, зарабатывающих на сотрудничестве с букмекерами и онлайн-казино.