Банки пожаловались на сложности с проверкой клиентов

Российские банки столкнулись со сложностями при исполнении закона, направленного на блокировку переводов в пользу нелегальных онлайн-казино, пишет РБК. На проблему в письме вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву пожаловался Национальный совет финансового рынка (НСФР). Замруководителя НСФР Александр Наумов подтвердил эту информацию.

Из письма следует, что финансовые учреждения не могут автоматически проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу и вынуждены прибегать к «ручному» режиму. Сейчас банкам нельзя принимать на обслуживание или проводить платежи по поручению компаний, чьи сайты находятся в черном списке Роскомнадзора. Это касается в том числе онлайн-казино: на середину 2019 года, по сообщению ведомства, в реестре было более 30 тысяч сайтов с рекламой казино или с виртуальными игровыми автоматами.

В НСФР обратили внимание на то, что сейчас проверять сайты клиентов в списке Роскомнадзора автоматически банки не могут. Такое право по закону есть только у операторов связи, а кредитным организациям приходится направлять запросы по каждому случаю, что «влечет многократное увеличение нагрузки на реестр». Теперь представители финрынка рассчитывают, что банкам дадут доступ к автоматическим проверкам.

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Помимо того, у финансовых организаций имеются сложности с привязкой клиентов-юрлиц к конкретным сайтам, объяснил Александр Наумов. Он обратил внимание на то, что «по доменному имени можно вообще организацию не найти». Информацию можно запросить у клиента, но проверка ее достоверности вызывает вопросы, добавил Наумов. Замруководителя НСФР считает, что доменные имена надо привязать к каким-либо идентификаторам юрлиц.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев в целом поддержал предложения НСФР. При этом он полагает, что трудности участников рынка простой доработкой технической составляющей не решить. «В идеале системы кредитных организаций должны быть интегрированы с реестром или должны направлять запрос, например по ИНН компании, в реестр, однако пока такого решения и правовых оснований для него напрямую не предусмотрено. Самым очевидным выходом в этой ситуации может быть законодательное закрепление нормы о предоставлении финансовым организациям автоматизированного режима доступа к единому реестру запрещенных сайтов», — предположил Журавлев.

Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян при этом указал, что сам автоматизированный доступ к списку Роскомнадзора не слишком поможет. Даже если банки получат доступ к реестру Роскомнадзора, то они смогут только сверить доменное имя, которое назвал им клиент, с запрещенным перечнем. «Это не решит проблему с проверкой лиц, которым этот сайт на самом деле может принадлежать. Также через реестр Роскомнадзора нельзя выяснить, есть ли у клиента другие сайты», — объяснил Казарян.

В конце июля Центральный банк России отозвал за связи с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами лицензию у Небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество», занимавшей 360-е место в банковской системе по величине активов. НКО обвинили также в выводе средств за рубеж и обналичивании. В июне из-за связей в том числе с онлайн-казино лицензии лишили банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк).

