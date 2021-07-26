Российские банки нашли новый повод закрывать счета компаний

Информационный список Центробанка России, в который включены компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, начали использовать российские банки. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

Регулятор при составлении перечня ожидал, что тот станет памяткой для граждан, с какими организациями следует быть осторожней. Но для банков попадание в него стало поводом закрыть счет компании или отказаться от сотрудничества.

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К 1 июля в список попали 1,8 тысячи компаний, на данный момент их количество достигло 2 тысяч. Участниками могут стать как российские, так и иностранные юрлица.

При этом юридической силы список не имеет, но кредитные организации заранее изменили собственные требования. В частности, эту информацию подтвердили в банке «Зенит». Начальник департамента финансового мониторинга банка Людмила Соколова указала, что в организации дополнен перечень оснований, по которым идет отказ в открытии счета.

Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев заметил, что включение в список несет серьезную угрозу для компаний. По его словам, один из клиентов попытался оспорить решение ЦБ и направил соответствующее обращение. Стандартный срок рассмотрения в регуляторе составляет от 30 до 60 дней.

На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» за связи с с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.