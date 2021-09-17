ЦБ отозвал лицензию у банка «Платина»

Центробанк отозвал у российского банка «Платина» лицензию на осуществление банковских операций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.

В материалах регулятора указано, что кредитная организация нарушала федеральные законы, «регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры».

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Кроме того, указали в ЦБ, «Платина» допускала нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По данным ЦБ, в банке проводили «непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». Сейчас в банке назначена временная администрация.

По величине активов кредитная организация занимала 246 место в банковской системе страны.

В начале августа ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Саранске КС Банка. Регулятор установил, что там искусственно улучшали финансовые показатели, чтобы занизить величину необходимых к формированию резервов. Кроме того, банк работал в интересах собственников и связанных с ними компаний, констатировали в ЦБ.