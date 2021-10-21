В России задумали ввести новое условие для выдачи кредитов гражданам

Власти хотят законодательно обязать банки и микрофинансовые организации высчитывать показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) для каждого россиянина, обратившегося за потребительским кредитом на сумму от 10 тысяч рублей, и сообщать заемщикам о тяжести выплат в случае его превышения. Об этом пишут «Известия».

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Законопроект, разработанный при поддержке Банка России, будет рассмотрен Госдумой в октябре. При этом в правительстве поддерживают эту инициативу.

По задумке, ПДН наглядно продемонстрирует заемщику, какую часть дохода он будет направлять на погашение задолженности. Предполагается, что это позволит гражданину трезво оценить свои возможности и задуматься о необходимости кредита. В Центробанке отметили, что законопроект обеспечит дополнительную защиту интересов обеих сторон, а также будет способствовать повышению финансовой грамотности населения.

Показатель предельной долговой нагрузки как критерий оценки заемщиков, которым обязаны пользоваться банки при рассмотрении кредитных заявок от потенциальных клиентов-физических лиц, Центробанк ввел в октябре 2019 года. Он равняется соотношению ежемесячных платежей по всем имеющимся у человека кредитам (включая кредитные карты и микрокредиты) к его доходам.

Предельно допустимых значений ПДН не установлено, вырабатывают собственную политику и принимают окончательное решение в зависимости от финансового положения конкретного клиента. Однако введение ПДН уже привело к сокращению объемов выдачи потребительских ссуд.