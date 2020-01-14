Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно им, в 2019 году российские банки одобрили только 36,9 процента от общего числа поданных заявок (против 41 процента в 2018-м). В расчет принимались заявки на все виды кредитов.

При этом период, предшествующий новогодним праздникам, традиционно считающийся временем роста рынка, в прошлом году был отмечен самым существенным спадом. В декабре доля выданных кредитов опустилась до 32,2 процента.

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Такая тенденция подтверждается статистикой и других бюро кредитных историй, отмечает издание. Самый высокий уровень одобрения заявок на кредиты — у ипотечных ссуд (65,6 процента всех обращений), самый низкий — у необеспеченных потребительских кредитов (33,9 процента).

В октябре прошлого года Центробанк ввел новый критерий оценки заемщиков, которым обязаны пользоваться банки при рассмотрении кредитных заявок от потенциальных клиентов-физических лиц, — показатель предельной долговой нагрузки (ПДН). Он равняется соотношению ежемесячных платежей по всем имеющимся у человека кредитам (включая кредитные карты и микрокредиты) к его доходам.

Предельно допустимых значений ПДН не установлено, банки обязаны выработать собственную политику и принимать окончательное решение в зависимости от финансового положения конкретного клиента. Однако введение ПДН уже привело к сокращению объемов выдачи потребительских ссуд.

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