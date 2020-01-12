Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».

Так, в последнее время от выдачи POS-кредитов отказались в том числе Альфа-Банк и Росбанк, которые предлагали такую услугу через свои дочерние фирмы. Среди лидеров в 2019 году займы в магазинах выдавали лишь «Тинькофф», Почта Банк и «Хоум Кредит». Как отмечает издание, остальные банки или не выдавали кредиты в целом, делая ставку на кредитные карты, или отказались от этой практики еще раньше.

Как пояснили изданию, предлагать кредитные карты клиентам выгоднее для банков, поскольку так можно предоставить дополнительные преимущества в виде кэшбека и скидок у партнеров. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие несколько лет банки сделают ставку на кредитные карты и потребительские ссуды.

При этом, несмотря на отказ от такого вида кредитования, за три квартала 2019 года портфель соответствующих займов увеличился на 13 миллиардов рублей — до 180 миллиардов.

По информации ЦБ, на 1 октября 2019 года просрочки платежей по POS-кредитованию, кредитам наличными и кредитным картам составили 7,4 процента.

Ранее сообщалось, что в российских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования при покупке лекарств. Величина займа составляет от 3 до 300 тысяч рублей и может выдаваться на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых.

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