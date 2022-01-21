Губернатор Петербурга оправдался за неубранные улицы словами «я не трус»

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал критику в свой адрес, связанную с неубранным снегом на улицах города. Ответ чиновника приводит «Комсомольская правда».

В администрации города поток критики назвали политически мотивированным и заказным, а не связанным с реальной ситуацией в Петербурге. «И что из-за этого должны сказать губернатор и правительство? Сказать: "Ребята, я все — пас"? Да не дождутся!» — ответил Беглов предполагаемым критикам. По его словам, он «пришел для того, чтобы отдать долги городу». В ответ на вопрос про снег губернатор также отметил, что он никогда не был трусом и «не брал на лапу» — и это, по мнению чиновника, является самым главным.

За неубранные улицы Беглов оправдался словами «да, есть какие-то недочеты, ошибки» и тем, что поддержание порядка в городе является коллективной работой. Губернатор подчеркнул, что не боится проводить реформы и доведет их до конца. Также чиновник перечислил подвиги своих родственников: «Меня напугать невозможно, бесполезно. Я восьмой ребенок в семье, мой отец дошел до Берлина. Нас 22 человека погибло, двое — Герои Советского Союза».

В декабре 2021 года Беглов уже высказывался о ситуации с уборкой улиц в городе. Тогда он заявил, что «за один щелчок снег не вывести», и назвал Петербург сложным мегаполисом. По мнению губернатора, для эффективной очистки улиц от гололеда и сугробов нужна коллективная работа собственников, отвечающих за данный вопрос.