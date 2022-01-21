В НАТО ответили на требование Москвы вывести войска из Болгарии и Румынии

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску назвала неприемлемым требование России о выводе войск альянса из Болгарии и Румынии. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, требования Москвы «разделят членов НАТО на первый и второй сорт». Альянс на такой шаг не пойдет, заявила она.

Ранее Лунгеску заявила о намерении альянса остаться на востоке, указав, что страны НАТО не откажутся от «способности защищать и оборонять друг друга». «В том числе за счет присутствия сил в восточной части альянса», — добавила она, отметив, что альянс сохраняет бдительность и продолжает оценивать необходимость усиления восточной части.

21 января министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Глава российской дипломатии уточнил, что это необходимо в рамках выполнения пункта о возвращении альянса к границам 1997 года. «Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — рассказал он.