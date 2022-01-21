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США предупредили Россию об изоляции в случае вторжения на Украину

Пентагон: атака Москвы на Украину приведет к значительной международной изоляции России
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Военные власти США наблюдают продолжающееся наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет ТАСС.

По словам представителя американского оборонного ведомства, сложившаяся ситуация вызывает беспокойство.

Кирби также предупредил о последствиях для Москвы в случае вторжения на Украину. Он отметил, что очень реальным исходом подобного нападения станет дальнейшая изоляция России на международной арене, передает «Интерфакс».

18 января официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что США не видят стремления России к деэскалации в ситуации на границе с Украиной. По его словам, в Вашингтоне продолжают наблюдать значительное военное присутствие российских военных в западной части страны и около восточной границы с Украиной.

Ксения Назарова
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