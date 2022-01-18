Пентагон заявил об отсутствии признаков деэскалации на границе России и Украины

США не видят стремления России к деэскалации в ситуации на границе с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, в Вашингтоне продолжают наблюдать значительное военное присутствие российских военных в западной части страны и около восточной границы с Украиной. Кирби отметил, что это беспокоит США. Нет никаких признаков, что Москва хочет деэскалации ситуации, добавил он.

Помимо этого, пресс-секретарь оборонного ведомства заявил, что в Пентагоне не знают истинных намерений России на фоне концентрации ее войск у границы. Он подчеркнул, что у российского лидера Владимира Путина в данной ситуации «есть много вариантов».

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что США собираются ввести санкции против «пророссийских сепаратистов» на Украине. По его словам, финансовые ограничения, подразумевающие замораживание активов, будут введены как минимум в отношении четырех человек.

