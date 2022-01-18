США собрались ввести санкции против «пророссийских сепаратистов» на Украине

США собираются ввести санкции против «пророссийских сепаратистов» на Украине. Об том сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, финансовые ограничения, подразумевающие замораживание активов, будут введены как минимум в отношении четырех человек. Отмечается, что новые санкции могут быть анонсированы в четверг.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила о возможном нападении России на Украину «в любой момент». Как сказала Псаки, позиция США заключается в том, что у России есть два пути: дипломатический и «другой».

