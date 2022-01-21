Аналитик предсказал биржевый катаклизм

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что приближающийся обвал рынков может стать биржевым катаклизмом. Он рассказал, какие факторы обусловили такую ситуацию, сообщает «Прайм».

Эксперт объяснил, что при длительном «топтании» графика на месте увеличиваются его пики снижения и роста, поэтому наблюдаются резкие колебания индексов или котировок акций. Это свидетельствует об утомленности рынка. Его обвал также превратится в катаклизм из-за неуверенности инвесторов.

«Уже нет такого большого количества людей, которые хотят исключительно покупать, и, соответственно, растет число продавцов. Как только критическая масса числа продавцов возрастает до определенного значения, рынок разворачивается вниз и может продолжить свое движение достаточно серьезно», — предсказал специалист.

Кочетков добавил, что рынок реагирует и на макроэкономические показатели, включая повышение ключевой ставки регулятора. Панику и страх вносят в ситуацию неожиданные события, или «черные лебеди». Финансист напомнил о крахе американского банка Lehman Brothers в 2008 году.

«Люди не понимают, чего им ждать, и уходят в защитные активы — либо в наличность, либо в высоколиквидные облигации, либо в золото», — подчеркнул он. В таких условиях рынок способен обвалиться более чем на 20 процентов.

Признаком падения также является потеря доверия среди агентов рынка и отказ давать деньги взаймы. Это создает дефицит средств и сокращает число покупателей.

20 января российский фондовый рынок закрылся ростом. Индекс Мосбиржи увеличился на 2,3 процента (3 516,02 пункта), РТС — на 2,54 процента (1450,59 пункта).