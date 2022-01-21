Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский иммунолог назвал категории людей с тяжелым течением омикрона

Иммунолог Болибок: у людей без иммунитета к COVID-19 омикрон протекает на полную катушку

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

У людей, которые не переболели COVID-19, не привились или давно перенесли инфекцию, омикрон-штамм коронавируса может вызвать тяжелое течение болезни. Такие категории россиян назвал иммунолог Владимир Болибок, его слова приводит URA.RU.

«Омикрон у тех, кто не имеет иммунитета к COVID-19, протекает на полную катушку, с высокой температурой, поражением легких», — заявил специалист.

Материалы по теме:
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января

Он отметил, что новый штамм не столько вызывает пневмонию, сколько бьет по сосудам и резко изменяет свертываемость крови. В таком случае кашель возникает не из-за воспаления, а из-за закупорки сосудов. Многие пациенты страдают от тромбоэмболических осложнений внутренних органов, головного мозга, глаз, почек.

При этом, по словам ученого, люди с иммунитетом к COVID-19 переносят омикрон в легкой форме. У них заболевание может протекать, как правило, в форме ОРВИ, от нескольких часов до трех дней.

Ранее главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева в интервью «Ленте.ру» рассказала о способах облегчить симптомы омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, пациентам с легкой формой ОРВИ, к которой в большинстве случаев относится и новый вариант COVID-19, по наблюдению зарубежных коллег, можно применять лечение, направленное на облегчение симптомов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Участник перезахоронения Сталина назвал условие выноса тела Ленина из Мавзолея
Девушка доверила другу отрезать свои волосы топором и сняла процесс на видео
Назван продукт для спасения в условиях глобальной катастрофы
Российский инфекционист назвал бредовым частое вакцинирование от COVID-19
Российский школьник принес самодельные бомбы в класс и устроил взрыв
Лукашенко пообещал начать транзит власти «через два-три года»
Apple окончательно откажется от бесплатных наушников для iPhone
Следственный комитет запросил у МВД материалы по «минированию» школ Крыма
Дочь назвала причину похищения супруги бывшего чеченского судьи
Лидию Федосееву-Шукшину отправили в центр реабилитации для пожилых людей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter