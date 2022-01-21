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Генсек ООН назвал неприемлемым количество ядерных боеголовок в мире

Генсек ООН Гутерриш: число ядерных боеголовок достигло 13 тысяч, это неприемлемо
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал неприемлемым количество ядерных боеголовок в мире. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил генсек ООН, число ядерных боеголовок растет по всему миру и на данный момент достигло 13 тысяч. «Я не думаю, что это то, что мы можем принять», — добавил он.

Ранее в январе Гутерриш призвал к диалогу по вопросам контроля над ядерным оружием все страны, которые входят во всемирную организацию. Так он прокомментировал отсутствие в совместном заявлении ядерной «пятерки» упоминаний о других государствах, которые владеют или предположительно владеют данными вооружениями.

3 января лидеры ядерной «пятерки» — России, Китая, США, Великобритании и Франции — выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. Как отметили представители пяти государств, ядерное оружие должно служить исключительно оборонительным целям и быть направленным только на сдерживание агрессии всех игроков на международной арене.

Марина Совина
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