Германии нужно дешевое, безопасное и экологически чистое энергоснабжение, поэтому необходимо срочно запустить газопровод «Северный поток-2». С таким требованием выступил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. Его заявление попало в распоряжение «Ленты.ру».

У политика вызвало озабоченность недавнее письмо правительства Нидерландов к министерству экономики Германии. В нем говорится, что из-за возросшей потребности немецкого рынка в нидерландском газе, добычу полезных ископаемых придется увеличить вдвое. Однако из-за особенностей земельных пород это угрожает землетрясениями всему региону.

Котре запросил оригинал переписки министерств экономики Нидерландов и ФРГ, выступив с обвинениями в сторону правительства в Берлине. «Очевидно, что правительство Германии предпочтет подвергнуть людей риску, чем импортировать дешевый и безопасный газ из России. Это должно прекратиться», — заявил депутат от АдГ.

Ранее Котре призвал Запад серьезно отнестись к опасениям России по поводу расширения НАТО. По его словам, после окончания холодной войны западные страны нарушили обещание не расширять альянс в сторону российских границ. Теперь же они должны приложить усилия, чтобы сделать отношения с Россией доверительными.