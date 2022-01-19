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В Германии призвали серьезно отнестись к опасениям России по расширению НАТО

Немецкий депутат Котре: нужно отнестись серьезно к беспокойству России по поводу НАТО

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре призвал Запад серьезно отнестись к опасениям России по поводу расширения НАТО. Его слова передает ТАСС.

«Если Россию беспокоит присутствие НАТО в непосредственной близости, то к этому беспокойству нужно отнестись серьезно», — заявил Котре. По мнению немецкого депутата, после окончания холодной войны западные страны нарушили обещание не расширять альянс на восток. Поэтому теперь они должны приложить усилия, чтобы сделать отношения с Россией доверительными. Однако нынешняя ситуация противоположна этому, так как предпочтение отдается Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что альянс расширяется на восток, чтобы сдерживать Россию и отвечать на ее агрессивные действия. По его словам, сейчас в Европе больше американских военных, чем семь лет назад, а активность НАТО в Северной Америке и ЕС значительно выше, чем раньше.

Марина Совина
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