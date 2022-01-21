Врачи назвали указывающие на опухоль мозга тревожные симптомы

На опухоль мозга, которая чаще всего встречается у людей 45-60 лет, может указывать ряд тревожных симптомов. Их назвали врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии НМИЦ онкологии имени Блохина Али Бекяшев и руководитель научно-практической группой нейровизуализации Екатерина Кобякова, их цитирует РИА Новости.

По словам Бекяшева, на онкологическое заболевание могут указывать общемозговые симптомы, среди которых головная боль, головокружение, тошнота и рвота, а также очаговые — нарушения речи, эпиприпадки, слабость в руке или ноге.

«В диагностике и лечении нужно быть последовательными. При частых головных болях нужно обращаться к неврологу, который определит дальнейший план действий — направит на МРТ, а при необходимости к офтальмологу и нейрохирургу», — сказал медик.

Онколог Кобякова подчеркнула, что общемозговые и очаговые проявления могут быть неспецифичны для онкологии и свидетельствовать о других заболеваниях.

В зависимости от места нахождения опухолей симптомы могут отличаться. Если она находится в височной области, первыми признаками являются проблемы с речью, слухом, вкусом и обонянием. При развитии опухоли в мозжечке у пациента нарушается координация движения и возникает тошнота. Такие признаки могут указывать как и на доброкачественную опухоль, так и на злокачественную, подчеркнула онколог.

Ранее врач Михаил Давыдов назвал срочно требующие обращения к медикам первые симптомы рака. Стоит обратить внимание на регулярный кашель, при котором выделяется слюна с кровью, а также на изменения в тембре голоса.