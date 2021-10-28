Россиянам назвали срочно требующие врача первые симптомы рака

Член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Лапино-2 Михаил Давыдов назвал первые симптомы рака, которые требует срочного медицинского вмешательства. Так, например, первыми признаками рака могут быть изменение голоса или кашель. Слова врача приводит «Российская газета».

Врач отметил, что чаще всего люди путают симптомы рака с другими болезнями и попадают на диагностику только тогда, когда опухоль уже дала метастазы. В результате часто раковое заболевание выявляют на третьей или четвертой стадии, когда помочь пациенту почти невозможно.

Давыдов перечислил те признаки, на которые стоит обратить внимание, и рекомендовал обязательно обратиться к медикам, если симптомы не проходят несколько недель. Первый — это регулярный кашель. По словам онколога, особенно надо насторожиться, если при кашле выделяются слюна с кровью.

Второй симптом — это изменения в тембре голоса, его охриплость или осиплость. Третьим признаком является нарушение пищеварения, особенно если оно длится больше трех дней, а изменения в системе питания не было. Стоит также обращать внимание на изменение частоты мочеиспускания или кровь в моче.

По словам Давыдова, регулярная изжога и трудности с глотанием могут указывать на рак пищевода и желудка. В то же время боли в области спины или таза и вздутие живота у женщин могут быть симптомами рака яичников или матки. Признаками тяжелого заболевания также могут быть хроническая усталость, нетипичные головные боли, потеря аппетита и веса, ночной жар и потливость.

Ранее онколог и хирург Иван Карасев заявил, что овощи и фрукты помогают снизить риск развития рака.