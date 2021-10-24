В России раскрыт новый способ лечения рака груди

В России открыт новый безоперационный способ лечения рака груди, уникальная методика не имеет аналогов в мире. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ («НМИЦ радиологии») совершен прорыв — его врачи проводят брахитерапию молочной железы. Процедура предполагает установление источников без хирургического вмешательства, которые уничтожают опухоль под действием радионуклидов.

В «НМИЦ радиологии» создана ядерная аптека, специалисты которой синтезируют препараты с радионуклидами, позволяющими уничтожать метастазы в костях и печени.

Ранее в октября онколог Андрей Пылев перечислил причины для обследования на рак груди. По его словам, поводом для обращения к врачу является любое уплотнение в груди, а также симптомы уже на более запущенных стадия: втяжение соска и появление «площадки», когда кожа фиксирована над образованием.