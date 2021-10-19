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Американские биологи научились укреплять иммунитет против рака

Американские биологи из MIT создали новый метод лечения рака на основе активации Т-клеток
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Фото: Pixabay.com

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали новый метод лечения и профилактики рецидивов рака, пишет журнал Science Signaling.

Биологи научились укреплять иммунитет против развития онкологии. Метод основан на сочетании химиотерапии и иммунотерапии. Выяснилось, что удаленные, поврежденные и затем снова введенные в опухоль раковые клетки могут служить триггерами активации иммунной системы. Иммунотерапия является одним из перспективных направлений лечения онкологии. Один из многообещающих методов основывается на отключении истощенных Т-клеток, которые уже не могут атаковать опухоль. Так как такое лечение не подходит для всех типов рака, ученые хотят вместо блокады иммунных Т-клеток повысить их активность.

Американские биологи пришли к выводу, что если клетки удаленной опухоли обработать химиотерапевтическими препаратами, а затем вернуть их вместе с лекарствами в новообразование, то они воспринимаются организмом как сигнал бедствия, который побуждает Т-клетки к действию. При этом они не несут никакой угрозы для организма. «Эти живые поврежденные клетки могут послать сигнал, пробуждающий иммунную систему», — объяснил руководитель исследования Майкл Яффе (Michael Yaffe).

Эксперимент был проведен на мышах, имеющих раковые клетки. Эксперты добавляли в их организм дендритные и Т-клетки. Выяснилось, что наиболее положительное влияние имеют клетки, которые были повреждены химиотерапией, но остались живы.

Ранее ученые Томского политехнического университета сумели сделать лечение рака радиоактивным актинием-225 на 40 процентов более эффективным.

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