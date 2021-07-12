В Госдуме ответили на данные о недоступности лечения рака из-за реформы ОМС

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, заведующий кафедрой детской хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Дмитрий Морозов заявил, что решение властей по остаточному принципу оплачивать из средств обязательного медстрахования (ОМС) химиотерапию на основе дорогих препаратов, не вошедших в перечень жизненно важных, не сделает лечение рака недоступным для граждан. В интервью «Ленте.ру» парламентарий назвал появившиеся в СМИ публикации искажением фактов.

«Это какое-то искажение фактов. Никакой реформы мы не проводили, ничего такого нет. Я могу догадываться только, о чем речь. Если мы говорим о реформировании, то только один такой важный закон в последние полгода получил изменение, это закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". По нему федеральные клиники получают изолированное финансирование. По большому счету, речь о некоем изъятии из бюджета регионов, на то, чтобы граждане получали высокотехнологичную помощь. Отчасти это меняет маршрутизацию пациентов. Зато, и я хочу это подчеркнуть, каждый гражданин получит право, где бы он ни жил, на высокотехнологичную помощь в федеральных организациях. Другого реформирования на моей памяти в последние годы не было», — заявил Морозов.

Комментируя информацию о том, что Минздрав исключил дорогостоящие лекарства для химиотерапии из списка жизненно важных, и они перестали финансироваться средствами обязательного медицинского страхования (ОМС), политик заявил, что «если Минздрав их откуда-то исключил, значит он их куда-то включил». «По-другому быть не может», — сказал собеседник «Ленты.ру».

«Может быть, они просто из перечня в перечень перенесены или из одного источника финансирования в другой. Но то, что пациенты не лишатся своих лекарственных средств, — мое твердое убеждение. Потому что развитие онкологической помощи на контроле и под эгидой решения президента. Оно обозначено как национальная программа. Понимаете, в этой программе никто не может ничего изменять или вычеркивать. Это просто невозможно», — подчеркнул председатель профильного комитета.

Он заверил, что исключение Минздравом дорогостоящих средств для проведения химиотерапии из перечня жизненно важных, не что иное, как техническое решение. Но, по заверению Морозова, все связанные с этим проблемы обязательно разрешатся.

«У меня оснований для пессимистических выводов нет, но комитет со своей стороны возьмет это под контроль. Мы это проработаем по своей линии», — заключил политик.

Ранее президент России Владимир Путин оценил качество оказания помощи онкобольным детям в России.