Путин оценил качество оказания помощи онкобольным детям в России

Система и качество оказания медицинской помощи онкобольным детям кардинально изменились в России, в этой области значительно расширено применение передовых технологий. Такую оценку дал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По его словам, в московском центре имени Дмитрия Рогачева реабилитацию ежегодно проходят 2,5 тысячи маленьких пациентов. Специалисты медучреждения помогают коллегам в регионах, консультируют в сложных случаях, постоянно внедряют в других клиниках передовые методики лечения, разрабатывают перспективные технологии в терапии и выявлении патологий. «Речь идет о настоящей медицине будущего, которая здесь, в центре имени Дмитрия Рогачева, уже становится реальностью», — сказал российский лидер.

Он поблагодарил сотрудников центра за профессионализм, спасенные детские жизни и атмосферу надежды. «Знаю, как звучит ваш девиз: "Каждый ребенок должен выздороветь", и для этого вы делаете все возможное и даже невозможное», — добавил Путин.

Ранее заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев назвал главные причины появления опухолей: наследственность, курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, переизбыток жареного в рационе.