Лечение рака в России стало недоступным из-за реформы ОМС

В России на 67 процентов снизились госзакупки дорогостоящих лекарств для химиотерапии после того, как Минздрав исключил их из списка жизненно важных и они перестали финансироваться средствами обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь пациентам зачастую приходится самим оплачивать терапию, стоимость которой может достигать нескольких сотен тысяч рублей, — такая реформа сделала лечение онкологии для многих недоступным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Headway Company.

Больше всего, на 75 процентов, снизились закупки торизела и жавлора, используемых при лечении рака почек и мочевого пузыря; на 70 процентов — абраксана, который применяется при раке поджелудочный железы. Общее падение числа госзакупок противораковых препаратов, не включенных в список жизненно важных, упало за первые полгода 2021 года на 67 процентов, до 647,4 миллиона рублей, вместо почти двух миллиардов рублей в аналогичный период 2020 года, зато коммерческие продажи препаратов выросли в среднем на 75 процентов.

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Полностью прекратили закупать дорогостоящие противораковые препараты в Ивановской, Мурманской, Орловской, Кировской, Магаданской, Новгородской областях и Чечне. При этом в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области и еще в семи регионах объемы сохранились.

Из ОМС компенсируется максимум 14 тысяч рублей на оплату лечения лекарствами, не входящими в список жизненно важных, тогда как средняя стоимость терапии абраксаном составляет 200-250 тысяч рублей, а винфлунином — 130 тысяч рублей. Единственное исключение — Москва, где оплачивается полная стоимость лечения.

«Теперь вне Москвы во многих регионах госклиники не будут лечить пациентов этим препаратом в рамках ОМС», — заявил изданию замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина Алексей Трякин.

До конца 2021 года в России продолжится подорожание лекарств, считают эксперты. Это связано со снижением курса рубля и ростом стоимости зарубежного сырья. За первые пять месяцев 2021 года препараты подорожали почти на восемь процентов, подсчитали аналитики.