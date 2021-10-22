Обнаружено влияние диеты на развитие рака

Исследователи из США обнаружили, что разгрузочная диета помогает замедлить развитие раковых опухолей. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

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Раковые клетки потребляют много глюкозы. Ученые из Массачусетского технологического института и Института онкологии Дана-Фарбер предположили, что разгрузочная или кетогенная диета могут повлиять на рост опухоли, сократив количество доступного вещества. Однако первоначальные эксперименты на мышах с опухолями поджелудочной железы показали, что разгрузочная диета оказывает гораздо большее влияние на развитие опухоли, чем кетогенная. Это означает, что содержание глюкозы не играет главной роли в замедлении роста опухолей.

Исследователи проанализировали рост опухолей поджелудочной железы и содержание питательных элементов у мышей, которые были на обычной, разгрузочной и кетогенной диетах соответственно. При двух последних у мышей снижались уровни глюкозы в крови. Однако при разгрузочной диете также снижался и уровень липидов — в то время как при кетогенной он увеличивался. Без липидов раковые клетки не могут выстраивать свои клеточные мембраны, что заставляет их самим заниматься выработкой этих веществ. При этом им важно соблюдать баланс насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, для чего им требуется стеарил-КоА десатураза (SCD) — фермент, превращающий первые во вторые.

Обе диеты снижали активность SCD — однако при кетаминовой диете раковым клеткам было достаточно липидов. Мыши же на разгрузочной диете не могли восполнить недостаток жирных кислот ни из пищи, ни с помощью своего «производства». Рост опухолей у них значительно замедлялся. Изучение данных 1165 больных раком поджелудочной железы предварительно показало, что диеты с высоким содержанием жира и низким содержанием углеводов могут быть связаны с увеличением срока жизни пациента. В то же время исследователи не рекомендуют онкологическим пациентам разгрузочную диету — ее тяжело соблюдать, и у нее могут быть тяжелые побочные эффекты. В то же время обнаружение зависимости раковых клеток от наличия ненасыщенных жирных кислот может быть использовано при разработке новых методов лечения рака.