Онколог перечислил причины для обследования на рак груди

Онколог Андрей Пылев: любое уплотнение в груди является поводом для проверки на рак

Любое уплотнение в груди является поводом для обследования на рак. Об этой и других причинах для проверки рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Есть симптомы уже на более запущенных стадиях. Это втяжение соска, появление "площадки", когда кожа фиксирована над образованием», — отметил Пылев.

Доктор добавил, что, как правило, люди обращаются за помощью раньше. По его словам, поводом становится уплотнение в груди.

Кроме того, Пылев рассказал о доброкачественных изменениях груди: кистах и фиброаденомах, за которыми нужно следить — регулярно делать УЗИ или маммографию.

В конце сентября ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) выяснили, что раковые клетки становятся неуязвимыми для лекарственных средств и других стрессовых факторов благодаря активности рецептора эстрогена α (ERα). По словам исследователей, механизмы того, как ERα контролирует РНК в клеточной цитоплазме, могут лечь в основу работы новых противораковых препаратов, борющихся с неизлечимыми опухолями.