Обнаружен способ побороть неизлечимый рак

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) выяснили, что раковые клетки становятся неуязвимыми для лекарственных средств и других стрессовых факторов благодаря активности рецептора эстрогена α (ERα). Кратко об исследовании, опубликованном в журнале Cell, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ядре клетки ERα регулирует преобразование ДНК в матричную РНК (мРНК) в процессе транскрипции. Однако рецептор эстрогена участвует и в дальнейшем процессе, связываясь с мРНК на ее пути из ядра в цитоплазму. Исследователи обнаружили, что ERα связывается с матричными РНК, которые участвуют в прогрессировании рака. Некоторые из этих мРНК препятствуют самоуничтожению клетки, если та накопила слишком много вредных мутаций. Другие молекулы помогают клеткам выжить в условиях недостатка кислорода или питательных веществ.

Гормональная терапия, такая как тамоксифен, блокирует транскрипционную активность ERα в ядре раковой клетки. Хотя поначалу лечение является эффективным способом борьбы с болезнью для большинства пациентов с ERα-положительным раком груди, у значительного числа больных развивается лекарственная устойчивость.

Исследователи проанализировали раковые клетки 14 пациентов с диагнозом «ERα-положительный рак молочной железы» и обнаружили, что у больных был повышенный уровень мРНК, служащей мишенью для ERα. Ингибирование активности связывания РНК с ERα восстановило эффективность тамоксифена у мышей с опухолями. Это также сделало клетки более чувствительными к стрессу и апоптозу.

Однако, по словам ученых, необходимо продолжать исследования, чтобы полностью понять, как ERα контролирует РНК в клеточной цитоплазме. Эти механизмы могут лечь в основу работы новых противораковых препаратов, борющихся с неизлечимыми опухолями.