Найден способ сдерживания метастазов рака

Исследователи из США показали, что терапия с помощью изготовленных наночастиц вируса мозаики коровьего гороха способна сдержать распространение метастатического рака в легких. Предлагающая новый способ статья исследователей опубликована в журнале Advanced Science.

Для начала ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего вырастили в лаборатории коровий горох и заразили его вирусом. К собранным шарообразным частицам последнего они прикрепили молекулы, целью которых был S100A9 — белок, чья повышенная экспрессия ассоциируется с развитием опухолей. Вирус не заразен, однако при этом распознается как инородное тело иммунной системой. Вырабатываемые антитела подавляют экспрессию белка и накопление вырабатывающих его миелоидных супрессорных клеток.

Специалисты изучали эффективность препарата как в предотвращении развития опухолей, так и в его сдерживании. В первом случае после введения наночастиц здоровым мышам также впрыскивали клетки трижды негативного рака молочной железы или меланомы. У тех мышей, которые получали препарат, рак распространялся гораздо реже по сравнению с контрольной группой. Во втором случае наночастицы вводили мышам, у которых уже был найден метастаз в легких. У таких грызунов опухоли оказывались меньше, а жизнь — дольше. Исследователи подчеркивают, что препарат был эффективен в борьбе против особо агрессивных клеточных линий рака.

Ранее сообщалось, что ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне разработали препарат ErSO, который быстро сокращает не только первичные раковые опухоли до неопределяемого уровня, но также успешно борется с метастазами. Новый метод лечения рака молочной железы убивает от 95 до 100 процентов опухолевых клеток у модельных мышей, почти полностью побеждая болезнь у грызунов.