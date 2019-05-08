Найден способ предотвратить смерть от рака

Команда исследователей в Швейцарии нашла способ предотвратить образование метастазов, которые осложняют лечение рака и ухудшают прогноз состояния больного. Ключевую роль в этом играют такие соединения как активин В и рецептор ALK7. Об этом сообщает издание Science Alert.

В ходе экспериментов исследователи использовали мышиную модель нейроэндокринного рака поджелудочной железы, рака молочной железы. Оказалось, что наличие ALK7 связано с меньшей вероятностью рецидива опухолей. При этом развитие метастазов тормозилось при высоком уровне концентрации рецептора.

Обе молекулы участвуют в сигнальном пути, которые заставляет раковые клетки вступать в фазу программируемой клеточной смерти — апоптоза. Активация рецептора происходит при связывании с лигандом активином В. Известно, что активины, включая активин В, играют роль в регулировании роста и распространения клеток, метаболизме, обеспечивают иммунный ответ и регулируют менструальный цикл.

По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования для разработки новых методов терапии рака, основанных на полученных результатах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!