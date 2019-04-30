Полное излечение от рака признали невозможным

Майкл Вендт (Michael Wendt), доцент кафедры медицинской химии и молекулярной фармакологии Университета Пердью в США, признал, что в большинстве случаев уничтожить все раковые клетки в организме человека невозможно. Однако более эффективным методом борьбы с опухолями является блокировка развития метастазов. Новый подход, называемый lock-'n'-block, был успешно протестирован на животных моделях. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе экспериментов на мышах показано, что фостаматиниб предотвращает появление вторичных опухолевых очагов. Он ингибирует специфический белок — тирозинкиназу SYK, содержащуюся в метастазирующих клетках. Эти клетки, перемещающиеся из первичной опухоли и попадающие в другие части тела, проходят через стадию латентности, длящейся многие годы, и демонстрируют высокую устойчивость к терапии.

Исследователи модифицировали злокачественные клетки молочной железы таким образом, чтобы они производили биолюминесцентный белок люциферазу, после чего их внедрили в организм грызунов в возрасте четырех недель. Когда опухоль достигала объема 200 кубических миллиметров, ее удаляли хирургическим путем, после чего животных лечили фостаматинибом. Люцифераза позволяла ученым отслеживать распространение и активность метастазирующих клеток. Оказалось, что фостаматиниб предотвращал их активацию и препятствовал метастазированию.

По словам ученых, рак молочной железы сейчас рассматривается как хроническое заболевание, а не излечимое. Даже несмотря на успешное избавление от первичной опухоли, через 10-20 лет могут возникнуть вторичные опухолевые очаги.

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