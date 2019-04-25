Наука и техника
 
Последние новости
Путин констатировал провал Порошенко
Франция и Германия осудили указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса
Путин выпил за здоровье Ким Чен Ына
Мадонна выпустила клип впервые за четыре года
Путин оценил реакцию Киева на свой указ о паспортах для жителей Донбасса
Бывший игрок сборной призвал к умеренному воровству в российском футболе
Ким Чен Ын подарил Путину меч
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Белоруссия обвинила Россию в затягивании проблемы «грязной» нефти
Испания попросила Россию о выдаче главного вора в законе
Новости партнеров

Создан первый антибиотик против рака

Перейти в «Мою Ленту»

Международная группа ученых впервые синтезировала противоопухолевое вещество, называемое кедарцидином. Это соединение эффективно в борьбе против опухолевых клеток, а также устойчивых к антибиотикам бактерий. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи определили молекулярную структуру кедарцидина лишь через 10 лет после его нахождения в природе. Соединение было извлечено из образцов почвы в Индии около 30 лет назад.

Выяснилось, что оно обладает высокой биологической активностью и вызывает повреждение ДНК в клетках микроорганизмов и раковых клетках, предотвращая их дальнейший рост. Однако из-за его сложной структуры ученые долго не могли получить вещество в лаборатории.

По мнению специалистов, полученные результаты помогут разработать новое поколение антибиотиков и противоопухолевых агентов. В будущих исследованиях ученые планируют раскрыть механизмы работы кедарцидина, которые делают его эффективным против раковых клеток.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыта главная причина старения
Назван надежный способ предотвратить раннюю смерть
Замечено превращение рака в маленький организм
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0320 апреля

Придется терпеть

Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
10:22Сегодня

Названа причина загадочной аномалии в Антарктиде

16:0920 апреля

Найден легкий способ предотвратить старение мозга

07:22Сегодня

Назван простой способ избавиться от диабета и ожирения

Наука и техника00:0522 апреля
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»

«Везде мерещились интриги и козни»

Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
17:3313 апреля

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

04:20Сегодня

В Японии заговорили о «взломе» F-35A и F-22

03:45Сегодня

Названа главная угроза человечеству

Наука и техника00:0218 апреля

Оно живое

Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
17:34 7 апреля

Появилось видео со стреляющим дровами российским Т-80

20:4724 апреля

Boeing выловил Starliner из воды

00:06Сегодня

Javelin назвали убийцей Т-90A

Россия
«Джигиты обещают выследить и вырезать глотку»
Они борются за права женщин на Северном Кавказе. За это их преследуют и угрожают убийством
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Передвигается на коляске. Но у нее есть знакомый мальчик»
Как сейчас живут дети с тяжелой инвалидностью и на что идут семьи, чтобы им помочь
Путин оценил реакцию Киева на свой указ о паспортах для жителей Донбасса
Житель села Коминтерново Донецкой областиПутин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Порошенко и Зеленский недовольны, США называют указ абсурдом
Путин констатировал провал Порошенко
Ким Чен Ын подарил Путину меч
Все материалы
Мир
«Русские должны оттуда убраться»
 
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
В Египте объявлен режим ЧП
Путин и Ким Чен Ын встретились
Ким Чен Ын и Владимир ПутинПутин и Ким Чен Ын провели переговоры
Что обсуждали лидеры России и Северной Кореи
Жертвы терактов в Шри-Ланке пожаловались на плохую медпомощь
Ким Чен Ын рассказал о разговоре с Путиным
Все материалы
Бывший СССР
Касым-Жомарт ТокаевВечный Елбасы
Назарбаев почти 30 лет правил Казахстаном. Теперь он хочет управлять своим преемником
Штаб Зеленского определил «красные линии» для будущего президента Украины
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Врага Порошенко простили за русский язык
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Верховная Рада рассмотрит закон об ограничении полномочий Зеленского
Против кинокомпании Зеленского завели уголовное дело
Все материалы
Экономика
Пошли на поправку
Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
Нефть взлетела
Украинского производителя сыров решили обанкротить в России
«Углеродный налог — лекарство, которое хуже болезни»
Академик РАН — о решении экономических и климатических проблем
Внутренняя энергия
Эти люди — опора экономики России. Их уже 20 миллионов, а будет еще больше
«Северному потоку-2» предрекли удорожание
Названы лучшие утюги
Все материалы
Силовые структуры
Вера БегунЛютая Вера
Многодетная россиянка победила чиновников. А потом занялась грабежом, пытками и убийствами
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Чеченский суд разрешил боевику совершать намаз вместо зарядки в колонии
Найденный на дне реки Ангары телефон помог посадить убийц
Сотрудники ФСБ и МВД с поличным задержали высокопоставленного полицейского
Трое арестантов «Матросской тишины» отравились психотропными веществами
Все материалы
Наука и техника
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
Названа причина загадочной аномалии в Антарктиде
Создан первый антибиотик против рака
Назван простой способ избавиться от диабета и ожирения
В Японии заговорили о «взломе» F-35A и F-22
Все материалы
Спорт
«Она любит хвастаться гламурной жизнью»
За что фанаты и футболисты ненавидят жену лучшего бомбардира чемпионата Италии
Клуб Овечкина вылетел из Кубка Стэнли
Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских
Олимпийский чемпион распек еще одного олимпийского чемпиона из-за кражи
Олимпийская чемпионка давала интервью и упала в обморок в прямом эфире
Бывший тренер Нурмагомедова рассказал о его главном желании
Выкинул коленце
Голландец Оверим нокаутировал россиянина Олейника. Интриги и разочарования UFC в России
Все материалы
Культура
Последний герой
Он сумел передать страх потерянного человека. 300 лет его успех пытаются повторить
Дайте панк
Студентка сняла знаменитостей на старый фотоаппарат. Ее кадры стали легендарными
Сен Дог«Ты никогда по-настоящему не уходишь из банды»
Сен Дог из Cypress Hill — о бандитах Лос-Анджелеса, диктатуре на Кубе и мифах о марихуане
Умер французский актер Жан-Пьер Мариэль
Стало известно о планах по запуску азиатской «Игры престолов»
Владимир Набоков«Не напиваюсь, не хожу в церковь, не посещаю психоаналитиков»
Правила жизни Владимира Набокова
Джонни Депп собрался жениться на танцовщице гоу-гоу из России
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
Парней из Tinder подняли на смех
Назвавшее Зеленского «евреем во главе фашистов» СМИ извинилось
В сети отчаялись разгадать смысл загадочной картинки
Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез
Все материалы
Ценности
Ингрид БергманСнежные королевы
Самые властные, сексуальные и любимые народом женщины Скандинавии
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Раскрыты способы надолго сохранить джинсы в первозданном виде
Раскрыт метод правильного приготовления шашлыка
Костюм приехавшего в Россию Ким Чен Ына подвергли критике
Опубликована «предсмертная записка» Гитлера
Все материалы
Путешествия
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
«Люди в ужасе»
Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов
Россиянин пошел под суд за домогательства к спящей пассажирке самолета
Популярная туристическая достопримечательность оказалась подделкой
Мать с дочерью напились перед отпуском, побили полицейских и пошли под суд
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Все материалы
Из жизни
Джим Питсен, Тиммоти Питсен, Эми Фрай-Питсен«Вы никогда его не найдете»
Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
Агрессивный медведь напал на спящего старика
Двухголовый теленок родился в США
Отец догнал похитителя маленького сына и выстрелил в него
Крокодил утащил старика и бросил на берегу
Все материалы
Самолет для дорог
EV-1 — концептуальный спорткар из времен, когда Saab был молод и полон сил
Видео: тест кроссовера Jaguar F-Pace SVR
Справится ли он с Мерседесом-AMG GLC 63 и BMW X3 M?
Лёд. Мотоциклы. Полный газ
Парный дрифт, моторекорды и под двести на лыжах — это Байкальская Миля
Ягодка опять
Как меня привлекал и раздражал Mitsubishi Outlander
Porsche Panamera превратится в купе и кабриолет
В Африке построили Nissan GT-R с передним и задним антикрылом
Mitsubishi попрощалась с Pajero спецверсией из 700 машин
Все материалы
Дом
«Насекомые и крысы сильно портят впечатление»
В Москве много недорогих квартир. Почему их никто не покупает?
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Названо место проживания Ким Чен Ына в России
Жилье на российских курортах резко подорожает
В России подорожало самое дешевое жилье
Россия стала второй в Европе по объему торговых строек
Все материалы