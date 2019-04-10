Назван надежный способ предотвратить раннюю смерть

Ученые Университета Тафтса в США пришли к выводу, что продлевают жизнь и уменьшают риск преждевременной смерти только те витамины и минералы, что содержатся в растительной пище, а не в пищевых добавках. Об этом пишет издание Live Science.

Специалисты проанализировали данные, полученные во время исследования с участием 27 тысяч взрослых американцев в возрасте 20 лет и старше. В ходе опроса добровольцы сообщали, что они ели в последние 24 часа и принимали ли они добавки в течение последних 30 дней. За состоянием здоровья респондентов следили шесть лет. За это время умерли 3,6 тысячи человек, в том числе 945 из-за болезней сердца и 805 — от рака.

Оказалось, что люди, потребляющие достаточное количество магния, калия, витамина А и К, цинка и меди реже умирали по сравнению с теми, кто получал недостаточное количество минеральных веществ. Однако эффект наблюдается только у тех, кто получал их из пищи, а не добавок. Кроме того, избыток кальция, получаемого из добавок (1000 миллиграммов в день), увеличивал риск развития рака.

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