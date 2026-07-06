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09:33, 6 июля 2026Путешествия

Визажист заключил в рабство в отеле Индии двух актрис и принудил их к проституции

The Print: В Мумбаи из отеля спасли двух принужденных к проституции актрис
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jonas Gratzer / LightRocket via Getty Images

Визажист заключил в рабство в роскошном отеле в Мумбаи, Индия, двух актрис и принудил их к проституции. Об этом сообщает местное издание The Print.

Уточняется, что полиция арестовала визажиста, организовавшего преступную деятельность, по наводке неизвестного. Гостиница находится в районе Гиргаон. В начале июля правоохранители отправили туда подставного клиента, после чего преступник был арестован, а двух жертв спасли.

Возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

Ранее власти города Шри Ганганагар в Индии снесли четыре отеля, связанных с групповым изнасилованием 13-летней девочки. Известно, что девочка была продана владельцу отеля и изнасилована 30 мужчинами за пять дней.

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