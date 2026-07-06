Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира между сборными Испании и Португалии

Футболист Мостовой поставил на сборную Испании в матче чемпионата мира с Португалией

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Португалии. Его слова приводит «Ставка ТВ».

Экс-спортсмен заявил, что будет поддерживать сборную Испании, поэтому ставит на нее со счетом 2:1. «Думаю, игра получится очень плотной, осторожной и с нервами. Может быть, 1:1 в основное время, а дальше уже дополнительное время и пенальти», — посчитал он.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и Португалии пройдет 6 июля. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее суперкомпьютер Opta включил сборную Испании в число фаворитов чемпионата мира 2026 года. Процент на их победу составляет 11,94.