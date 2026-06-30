13-летняя девочка была продана владельцу отеля и изнасилована 30 мужчинами за пять дней

В Индии 13-летняя девочка была продана владельцу отеля и изнасилована 30 разными мужчинами за пять дней. Об этом сообщает NewsX.

Уточняется, что инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Вечером 18 июня в городе Шри Ганганагар, штат Раджастхан, девочка отправилась на встречу с подругой. На обратном пути она взяла рикшу и попросила водителя отвезти ее домой, однако тот привез подростка в гостиницу Joy Inn, где ее и заперли.

В следующие несколько дней жертву перевозили из одного отеля в другой, где гости подвергали ее сексуальному насилию и избивали. Девочку спасли 22 июня после того, как родные сообщили о ее исчезновении. На основании показаний пострадавшей были арестованы десять человек. Некоторые гостиницы опечатали на время расследования.

Ранее в Индии арестовали частного гида за изнасилование европейской туристки в популярном месте паломничества — городе Тируваннамалай. Он предложил путешественнице помедитировать в уединенном месте и надругался над ней.