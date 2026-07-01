Четыре отеля снесли в Индии из-за изнасилованной в них 13-летней девочки

В Индии снесли четыре отеля, связанных с групповым изнасилованием 13-летней девочки

Власти города Шри Ганганагар в Индии снесли четыре отеля, связанных с групповым изнасилованием 13-летней девочки. Об этом сообщило издание India Today.

Снос зданий произошел поздним вечером 30 июня. Решение было принято на фоне растущего общественного негодования после происшествия с изнасилованной 30 мужчинами девочкой, данный случай стал одним из самых шокирующих за последнее время.

Операция была проведена районной администрацией и полицией, для сноса гостиничных построек, связанных с предполагаемым преступлением, были задействованы бульдозеры. Начальник городской полиции заявил, что обвиняемые понесут самое суровое наказание.

Ранее стало известно, что 13-летняя девочка была продана владельцу отеля и изнасилована 30 мужчинами за пять дней. Девочку спасли 22 июня после того, как родные сообщили о ее исчезновении.