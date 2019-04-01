Названы главные причины рака груди

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Ожирение и систематическое употребление алкоголя являются основными устранимыми причинами возникновения рака молочной железы у женщин в Австралии. Исследование опубликовано в International Journal of Cancer, сообщает Университет Нового Южного Уэльса (Австралия).

Ученые проанализировали шесть работ, объединивших сведения о более чем 200 тысячах женщин. В следующем десятилетии нормализация веса позволила бы снизить число случаев рака у 17,5 тысячи человек (13 процентов), а сокращение употребления алкоголя — у такого же числа в случае пременопаузы и у 11,6 тысячи (6 процентов) при постменопаузе.

Исследование показало, что ежедневное употребление даже одного алкогольного напитка связано с риском появления рака молочной железы.

В настоящее время более половины австралийских женщин регулярно употребляют алкоголь, а примерно 60 процентов имеют лишний вес, в частности ожирение.

Рак молочной железы является второй ведущей причиной смерти женщин в Австралии. Только в 2018 году в стране было обнаружено 18 тысяч новых случаев заболевания.

В феврале сообщалось, что наночастицы, которыми загрязнены продукты питания, пищевые добавки, бытовые вещества и лекарства, могут способствовать развитию опасной формы рака.

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