Раскрыта главная причина старения

Ученые Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в США обнаружила, что число мутаций в соматических клетках увеличивается с возрастом. Исследователи считают, что этот процесс является ключевым в старении и развития рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Биологи секвенировали (определили нуклеотидную последовательность) геном В-лимфоцитов людей в возрасте до 100 лет. оказалось, что у новорожденных среднее число мутаций достигало 463,4, у людей 27-30 лет — 1181,9 мутаций, а у тех, кому исполнилось 52-75 лет — 2101,7 мутаций. У долгожителей (97-106 лет) наблюдалось 3127 мутаций. При этом большинство изменений ДНК были уникальными для одной конкретной клетки и появлялись случайно по всему геному.

Однако исследователи обнаружили, что в некоторых участках генома вероятность появления мутаций была выше, чем в других. Кроме того, некоторые изменения в геноме были сходны по природе с теми, что возникают в раковых опухолях. С возрастом также увеличивается количество нуклеотидных замен в участках ДНК, регулирующих активность генов, а также в открытом хроматине — областях хромосом, где находятся регуляторные последовательности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!